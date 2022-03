Eestis toodetud biogaas tekitab rahakotti sama suure augu kui Vene maagaas

Rohepöörde laineharjal turule tulnud Eesti oma rohegaas säästab keskkonda ja vähendab CO2 heidet, kuid tänasel volatiilsel kütuseturul ei paku see hinnastabiilsust ega majanduslikku säästu, sest hind on seotud maagaasi hinnaga maailmaturul.

«Meile ei ole biogaasi kasutamine andnud kokkuhoidu ega leevendust, tuleb saada hakkama selle hinnaga,» nentis Go Bus AS-i Lõuna-Eesti piirkonnajuht Ramses Riive. Kõik nende Tartu linnas sõitvad bussid kasutavad biogaasi. «Aga hoolimata hinnast on tegu ikkagi rohelise küteliigiga ja see on ääretult oluline.»

Eestis toodetava biometaani omahind on enam kui 2 eurot/kg ehk 100 eurot/megavatt-tund. Alla omahinna on võimaldanud seda müüa riiklik toetusmehhanism, mis katab lühiajaliselt biometaani hinnavahe maailmaturu maagaasi hinnaga ja regulatsioon, mis nõuab teatud osa biokütuste müüki tanklas müüdavates kütustes, rääkis Alexela energiakaubanduse portfellijuht Kalvi Nõu.

CNG hind Alexela tanklates tegi järsu hinnahüppe möödunud aasta detsembris ega ole pärast seda enam oluliselt vähenenud. Foto: Alexela

Riik maksab tootjale toetust

Biometaani toetus on seotud maagaasi hinnaga viisil, et mida kõrgem on maagaasi turuhind, seda vähem makstakse biometaanile toetust. Ehk praegune biometaani toetusmeede sätestab, et kui gaasi turuhind on üle 100 €/MWh, siis täiendavat toetust biometaani tootmise eest ei maksta. Selline loogika tagab selle, et biometaani eest makstakse toetust vaid siis, kui gaasi turuhind on madal ning biometaani tootmine turutingimustel ei ole kasulik, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõunik Kadri Laube.

Miks üldse on kohalik biogaas seotud volatiilse Vene maagaasi hinnaga? Baltic Energy Partnes juhatuse liikme Marko Alliksoni sõnul on see põhjendatud: biometaani kasutus on sisuliselt sama nagu maagaasil ja hinnastamise mõttes on tegemist sisuliselt sama tootega, millel on lisaks «roheline» väärtus. «Seega seos maagaasiga on toote olemuslik ja lahutamatu omadus,» tõdes Allikson.

Alexela müüdavast surugaasist (CNG) on suur osa surubiometaan bioCNG ehk CBM, mis on valmistatud 100% Eestis kohalikest biolagunevatest toidujäätmetest ja loomasõnnikust. Statistiliselt müüdi 2021. aastal Alexela tanklates 100% biometaani.

Biogaasi tootmine kallim kui maagaasil

Eesti Biogaasi juhi Kristjan Stroomi sõnul on biogaasi tootmine kordades kallim kui maagaasil. Sisulises plaanis on tema sõnul kohalikust sõnnikust ja jäätmetest gaasi teha parem ikka kui importida.

«Biogaas on kallis, sest selle tootmine on neli-viis korda kallim kui maagaasitootmine,» ütles Stroom. «Põhikulu on elekter ja kütus, mis on läinud neli korda kallimaks. Lisaks on biogaasi hinnas poliitiline komponent, mis seob selle maagaasi hinnaga.»

Sel talvel on biogaasi tootmiskulude kasv kõikunud kuude lõikes 20-40 protsendi ulatuses, sõltuvalt elektri hinnast. See on kergitanud biogaasi omahinna kõrgustesse. Stroomi sõnul on biogaasi omahind kolmekohaline arv megavatt-tunni kohta.

Investeeringud on suured

Biometaani tootmine koosneb sisuliselt kaht eritüüpi kulust: ühe tootmisühiku tootmiseks vajaminev kulu (tootmise marginaalkulu) ja tootmisjaama investeeringukulu. Tootmise marginaalkulu sõltub otseselt tootmissisenditest, näiteks elektrikulu, mis on samuti olnud biometaani tootmise puhul kasvus nagu muudelgi Eesti ettevõtjatel. Investeeringukulud on seevastu jaama ehitamisel tehtud ja need on vaja terve jaama eluea jooksul tasa teenida. Mõlemad kulud võivad väga palju erineda, sõltuvalt tootmisjaama toorainest, asukohast, tehnoloogiast, tootmisjaama suurusest, võrguühendusest.

«Tootmise omahinna suurusjärguks võib hinnata u 100 EUR/MWh, kuid ülaltoodud faktoritest tulenevalt võib see olla vabalt ka kuni 30% kõrgem kui eelpool indikeeritud number,» ütles Nõu.