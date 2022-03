Hiljuti ostetud sõiduauto osutus tulusaks investeeringuks

Saabunud turuolukorda on analüüsinud pangad, mõistnud tarbijad ja automüüjad. Kindlasti on paljud autoomanikud ka ise näinud, kuidas näiteks mõnes poeparklas on kojamehe vahele ilmunud reklaamlipik autoostu sooviga. Turul on nälg uute või vähekasutatud autode järele, autode kättesaadavus on muutnud defitsiitsemaks ja nii on tekkinud seis, kus paar aastat kasutuses olnud autode turuväärtus on selle aja jooksul kerkinud.