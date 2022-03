Hiljuti ostetud sõiduauto on osutunud tulusaks investeeringuks

Saabunud turuolukorda on analüüsinud pangad, mõistnud tarbijad ja automüüjad. Kindlasti on paljud autoomanikud ka ise näinud, kuidas näiteks mõnes poeparklas on kojamehe vahele ilmunud reklaamlipik autoostu sooviga. Turul on nälg uute või vähekasutatud autode järele, autode kättesaadavus on muutnud defitsiitsemaks ja nii on tekkinud seis, kus paar aastat kasutuses olnud autode turuväärtus on selle aja jooksul kerkinud.

Liisinguturu andmetele tuginedes kasvas sõiduautode finantseerimine 2021. aastal 35%. Coop Liisingu andmetel oli suurim huvi sõiduautode vastu hinnaklassis 20 000–25 000 eurot. Taolise trendi jätkumist näeme ka käesoleval aastal.

Eelmisel aastal kerkisid pea kõikide toodete ja teenuste hinnad, ka see trend kestab edasi. Auto on reeglina olnud kuluartikkel, mille väärtus on aasta-aastalt kukkunud. Turul oli üsna tavapärane, kus viieaastase kasutusrendi perioodi lõppedes tegi autokaupmees vahetuskaupa, et viid auto tagasi ja saad uue vastu – aga arvestatavat vaheraha selle käigus ei tekkinud. Aasta 2021 muutis seda reeglit ja praegu on olukord hoopis vastupidine.

Millist mõju avaldas pandeemia?

Coop Liisingus olid eelmise aasta populaarsemad finantseeritavad margid Toyota, Škoda ja Volkswagen. Eelmisel aastal valitses selgelt kasutatud sõidukite autoturg, kuna uusi autosid lihtsalt nappis kasvanud nõudluse tõttu. Auto ostmine on saanud mõistlikuks ja tulusaks rahapaigutamise viisiks.

Auto24.ee sõiduki turuhinnangu päring näitab, et 2020. aastal soetatud uus Toyota RAV4 (automaatkäigukast, bensiinimootor, võimsus 129 kw) on osutunud väga heaks investeerimisobjektiks, mille aastane hinnakasv on olnud koguni 2000 eurot. Kui 2020. aastal oli selle sõiduki mediaanhind 25 995 eurot, siis eelmisel aastal juba 27 900 eurot ning sel aastal 29 750 eurot.

Sama muster kordub eestlaste teise lemmikust linnamaasturi KIA Sportage puhul. Võtame siin näiteks 2019. aasta sõiduki, automaatkäigukast, bensiinimootor, võimsus 130 kw. Kui 2020. aastal oli selle sõiduki mediaanhind 23 900 eurot, siis eelmisel aastal juba 24 950 eurot ja sel aastal 25 995 eurot.

Juhul, kui ostsite 2020. aastal praktilise sõiduki hinnavahemikus 20 000–30 000 eurot, siis võib praeguse seisuga toonast uue auto ostu otsust igati õigeks pidada. Otsusega venitamine tõi aga samal ajal kaasa lisakulu. Samas pole kunagi mõistlik autosse investeerida oma ainsat raha. Juhul, kui kinnisvara puhul on oluline asukoht, siis auto puhul tasub sama põhjalikkusega analüüsida erinevusi markide ja nende populaarsuse vahel, mis perspektiivis võib mõjutada potentsiaalset saadavat tulu auto müügil.