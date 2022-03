Kinod COVID-tõendi kadumisega suurt külastajate arvu kasvu pole näinud

«Oleme täheldanud mõningast kasvu külastusnumbrites, kuid ühe nädala pinnalt on liiga vara statistilisi järeldusi teha. Mõjutajaks võivad olla ka kehvem ilm, hea filmivalik või hoopis midagi muud, mida me täna veel nimetada ei oska,» ütles Apollo Kino OÜ Baltikumi turundus- ja müügijuht Leitti Mändmets BNS-ile.

Ka Forum Cinemase tegevjuhi Kristjan Kongo sõnul ei saa veel esimese nädala põhjal suuri järeldusi teha, sest endiselt on Eestis haigestumise numbrid kõrged ning arvatavasti leidub inimesi, kes on veel pigem ettevaatlikud ning väldivad üritustel osalemist.

«Teatud kasvu on vaatajate numbrites märgata, kuid see pigem sõltuvuses filmivalikust – suured filmid toovad rohkem inimesi kinno,» märkis Kongo.

«Tulevikku vaadates oleme pigem optimistlikud, sest filmivalik tuleval suvel on väga rikkalik ning piirangute puudumisel on kõik eeldused, et kinoturg hakkaks näitama juba taastumise märke. Kas me jõuame 2019. aasta tasemele, seda ma veel ei julgeks loota, kuid tänased vaatajate numbrid võiksime vähemalt kahekordistada,» lisas ta.