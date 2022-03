Venemaal kerkib suhkru hind kui pärmi peal

Vene riikliku statistikaameti (Rosstati) värsked andmed näitavad, et suhkru hind on Venemaal ainuüksi viimase nädala jooksul tõusnud keskmiselt 14 protsenti. Riigiameti teatel on osades Venemaa piirkondades tõusnud lauasuhkur kohati ka kuni 37,1%.

Suhkur, mida suuremates kogustes kasutatakse toidu säilitamiseks ja hoidiste valmistamiseks, oli nädala suurim tõusja, leidis valitsusamet.

Ka ühismeedias levivates videotes on näha, kuidas ostjad rüselevad Moskva supermarketites eelkõige just suhkru pärast.

Suhkru ja tatra osas võttis hiljuti sõna ka Venemaa asepeaminister Viktoria Abramtšenko, kes rõhutas, et riik on nende kaubagruppide osas täielikult isemajandav. «Nende kaupade puhul pole paanikaks põhjust. Seda jätkub kõigile,» ütles ta.

Nädala suuruselt teiseks tõusjaks oli Venemaal sibul, mille hinnad kerkisid üleriigiliselt seitsme päevaga 13,7%, mõnes piirkonnas 40,4%. Puhkusereisid Türki kallinesid nädalaga 9,7%, välismaised autod 7,4% mähkmed 4,4% ja tualettpaber 3%.

Kolmapäeval teatas Venemaa majandusministeerium, et aastane inflatsioon on jõudnud 14,5 protsendini, mis on kõrgeim määr alates 2015. aasta lõpust.

SPI Asset Managementi juhtivpartner Stephen Innes ütles, et Venemaal kasvavad hinnad peamiselt rubla nõrgenemise tõttu. «Suurim süüdlane on imporditud inflatsioon,» ütles Innes BBC-le. «Kõik, mida Venemaa impordib, on nõrgema rubla tõttu eksponentsiaalselt kallima hinnaga.»

Kiire hinnatõusu ja kukkuva rublaga võitlemiseks tõstis Venemaa keskpank märtsis baasintressimäära enam kui kaks korda (20 protsendini), püüdes peatada valuuta edasist langust.

BBC sai jutule ka poekülastusi teinud vene inimestega, kes tõdesid, et nad tunnevad hinnakasvu selgelt ka oma rahakotiga. Ksenia Mironjuk ütles, et paljude kaupade hinnad Peterburis on järsult tõusnud. «See on poes käies juba üsna märgatav,» sõnas naine. «Paljud inimesed ostavad kaupu hulgi kokku, kartes, et need kaovad hiljem müügilt üldse.»