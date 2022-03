Enefit Green alustab tuuleparkide rajamiseks koostööd Läti suurima erametsaomanikuga

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Lätil nagu ka teistel lähiriikidel vaja suurendada taastuvenergia tootmist. «Keskkonnahoidlikult toodetud tuuleenergia on taskukohasem ja toetab nii kliimaeesmärke kui ka energiajulgeolekut Lätis. Enefit Greeni jaoks on Lätis tuuleparkide arendusega alustamine tähtis osa ettevõtte pikaajalisest kasvuplaanist ning loodame Läti suurmetsaomanikuga ka tulevikus koostööd teha,» ütles Kärmas.

Södra Läti haru juhatuse liige Lars-Georg Adolf Hedlund sõnas, et kontsernil on hea meel alustada koostööd usaldusväärse tuuleenergia arendaja Enefit Greeniga. «Loodame, et arendusprojektid õnnestuvad ja oleme ettevõttena rahul, et saame panustada rohelise elektri tootmise võimalustesse meie piirkonnas. Tuuleenergia tootmise lisandumine on oluline samm energiasõltumatuse ja kliimaeesmärkide suunas,» ütles ta.