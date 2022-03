Pank soovitab: kuidas tuludeklaratsiooni raha arukalt kasutada?

Luminori klienditeenuste juht Kaspar Korki soovitusel võiks pangakontole laekuva rahasumma kulutamise asemel kohe investeerida. «Kui tulu kiiresti investeerida, on liitintressi mõju suurem, mis tähendab, et kasum hakkab omakorda kasumit tekitama,» selgitas ta.

Lisaks investeerimisele on aga häid võimalusi ja lahendusi veelgi. Korki sõnul võiks igal inimesel olla viis erinevat kontot, kuhu igakuiselt saadav raha paigutada ning mis on üksteisest eristatavad sihtotstarbe järgi. Need kontod esindavad justkui füüsilise rahakoti erinevaid vahesid ja annavad võimaluse raha teadlikult jaotada ja kasutada, ilma et seda asjatult kulutataks.