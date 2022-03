Enamik Eesti pankadest pakub põgenikele tasuta teenuseid

See võib tema sõnul tähendada probleeme nii tootmises, logistikas kui müügis või ka näiteks seda, et Eesti ettevõtte varad Venemaal külmutatakse. «Ettevõtted võivad vajada ekspordigarantiisid, et keerulisel ajal tegevust jätkata,» märkis ta.

Parik usub, et enim kannatada saavate sektorite puhul on otstarbekas kaaluda ka otsetoetusi, kui süsteemsete probleemide tõttu satub finantsraskustesse kriitiline mass tööandjatest.Tema hinnangul on samuti oluline aidata ettevõtetel ellu viia uusi investeeringuid, mis aitaksid kasutusele võtta efektiivsemaid seadmeid ja kasutada kättesaadavamat tooret ning taastuvenergiat, et tasandada kasvavate energia- ja toormehindade mõju.