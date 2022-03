Citadele: uued sanktsioonid aeglustavad Venemaaga seotud makseid

Muuhulgas on praegu keelatud teatavat liiki kaupade müük Venemaale, näiteks rõivad, rõivamanused ja jalatsid, kui nende väärtus on üle 300 euro, elektroonilised kodumasinad väärtusega üle 750 euro, heli või pildi salvestus- ja taasesitusseadmed väärtusega üle 1000 euro ning transpordivahendid inimeste veoks maal, õhus või merel väärtusega üle 50 000 euro ning viimaste tarvikud ja varuosad ning paljud muud kaubakategooriad.

«Tuletame meelde, et EL-i sanktsioonid on siduvad kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, sealhulgas pankadele ja nende klientidele,» ütles Citadele panga rahapesu osakonna juht Viktor Tkatšenko.

«Ettevõtted peavad ise sanktsioone järgima ning nende eiramine võib kaasa tuua seadusest tuleneva vastutuse. Seetõttu palume kahtluse korral enne makse tegemist või kättesaamist võtta pangaga ühendust, et uurida makse tegemise võimalusi,» toonitas Tkatšenko.

«Lisaks on ülioluline täpne teave makse eesmärgi – konkreetsete müüdud kaupade või osutatud teenuste – kohta, eriti tehingutes Venemaa ja Valgevenega, et pank saaks võimalikult kiiresti hinnata tehingu vastavust kehtivate sanktsioonidega. Juba praegu kontrollitakse põhjalikumalt Venemaale ja Valgevenesse ning sealt tehtavaid makseid ja seega on nende täitmise aeg senisest pikem,» lisas ta.