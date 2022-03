Aga ka nende ­aktsiatega kauplemisel olid piirangud. Esiteks ei saanud välisinvestorid väärtpabereid müüa ning keela­tud oli ka nn lühikeseks müümine. Lühikeseks müümine ­tähendab, et investor, kes usub, et väärtpaberi hind langeb, ­laenab turult väärtpabereid ja müüb need ära, lootes need hiljem odavamalt tagasi osta ning omanikele tagastada.