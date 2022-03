Vene terasehiiglane seisab silimitsi maksejõuetusega

Venemaa terasehiiglane Severstal, mille peamine aktsionär Aleksei Mordašov on ELi sanktsioonide all, võitleb selle eest, et vältida seda, mis oleks esimene maksejõuetus Venemaa suurettevõtte poolt pärast Moskva sõjalise tegevuse alustamist Ukrainas.