Kanada suurendab oma naftaeksporti Vene energia asendamiseks

Wilkinson viibib Pariisis Rahvusvahelise Energiaagentuuri kohtumisel, mis keskendus suuresti sellele, et aidata Euroopal vähendada oma tugevat sõltuvust Venemaast nafta ja gaasi osas, vahendab The Canadian Press.

Tema sõnul on konsultatsioonid tööstusega näidanud, et Kanada saab tootmist kiirendada ja tal on ka torujuhtmete võimsus, et suurendada oma nafta- ja gaasieksporti käesoleval aastal.