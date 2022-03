Sutt Yandexi keelamisest: sanktsioonid peaks kehtestama EL-i üleselt

«Eesti on teinud oma ettepanekud uute sanktsioonide arutelusse ja hetkel oleme ootel, kas näeme EL-ülest lahendust või otsime ning teeme vajalikud ja võimalikud sammud Eestis,» ütles Sutt BNS-ile.

Esmaspäeval otsustas Läti transpordiamet tühistada Yandex Taxi registreerimistunnistuse ning blokeerida selle sõiduteenuse rakenduse Yandex Go. Ameti esindaja Zane Plone sõnul võeti otsus vastu seoses asjaoluga, et Yandex Go puhul tuvastati aktiivne andmevahetus Venemaal paiknevate serveritega.

Sutt selgitas, et Lätis võimaldas Yandexile piirangu seada transpordiseadus. «Kuna tegemist on IKT teenusega, siis meil reguleerib Yandexit infoühiskonna teenuse seadus ja hoovad on Läti omadest erinevad,» märkis minister.

Samas tuletas Sutt meelde, et ka enne sõda andis andmekaitse inspektsioon soovituse Yandexi teenuste vältimiseks ja sellesse soovitusse tuleks ministri sõnul tõsiselt suhtuda.

Nimelt soovitas Eesti Andmekaitse Inspektsioon tänavu veebruari alguses Yandexi teenuseid vältida ning kaitsepolitsei on juba 2018. aastal hoiatanud, et Venemaa suurkorporatsiooni taksorakendus võib koguda kasutajate andmeid ebaseaduslikult.

Peaminister Kaja Kallas ütles teisipäevasel väljasõiduistungi järgsel valitsuse pressikonverentsil, et muu hulgas taksoteenust pakkuva Vene tehnoloogiahiiu Yandex tegevuse keelamine Eestis pole valitsuse lauale jõudnud.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ütles märtsi alguses BNS-ile, et kuigi Eesti valitsus pole Euroopa Liidu ülestele sanktsioonidele lisaks täiendavaid piiranguid kehtestanud, jätkuvad arutelud nende võimaluste üle ning muu hulgas tuleb otsa vaadata ka Yandex.taxi teenuse pakkumise jätkumisele.

«Ilmselt Taavi Aas veel valmistab seda ette, sest ta valitsuskabinetti sellega praegu ei ole jõudnud,» ütles Kallas teisipäeval ajakirjanike küsimustele vastates.

Seoses Venemaa sõjategevusega Ukrainas kehtestas Euroopa Liit hiljuti sanktsioonid Yandexi juhi Tigran Hudaverdjan vastu, kes astus sanktsiooninimekirja sattumise järel ametist tagasi.

Yandex on registreeritud Hollandis ja sellel on tütarfirmad Euroopas, Suurbritannias ning USA-s. Valdav osa firma äritegevusest on aga Venemaal ja teistes Sõltumatute Riikide Ühenduse (SRÜ) riikides.