Katar lubab jääda energiakriisis Euroopa riikidega solidaarseks

Pärsia lahe monarhia varustab mõnda Euroopa riiki veeldatud maagaasiga (LNG), kuid tal on lepinguline õigus suunata tarned teistele klientidele – peamiselt Aasiasse –, kui nad on nõus rohkem maksma.

Suurem osa Katari veeldatud maagaasi tarnetest Euroopasse on lepingu alusel suunatav. Kuid Katar jätkab gaasi saatmist Euroopasse, kuna sealsed riigid püüavad end Vene energiast võõrutada.

«Me ei kavatse tarneid mujale suunata ja hoiame neid Euroopas, isegi kui meil oleks rahaliselt kasulikum, mujale müüa, me ei teeks seda,» ütles Al Kaabi. «See on solidaarsus Euroopas toimuvaga.»

Minister lükkas tagasi sanktsioonide kehtestamise Venemaa nafta- ja gaasisektorile, öeldes, et «energia peaks jääma poliitikast kõrvale» ja kordas, et Venemaa gaasitarnete täielik peatamine Euroopasse «pole praktiliselt võimalik». Minister ütles ka, et tema rahvas ei vali konfliktis pooli.