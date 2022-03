Eesti Pank: keskpangad ei tohi sõjapõgenikele läbi valuutavahetuse rahalist toetust jagada

«Mõistame, et grivnade vahetamine on probleem sõjapõgenike jaoks, millele otsitakse Euroopas ühist lahendust. Hetkel on Eesti vaatest kõige olulisem, et siia jõudnud Ukraina sõjapõgenikud saaksid hädavajaliku abi selleks, et Eestis hakkama saada. See puudutab nii elamispinda, töö- ja haridusvõimalusi kui ka raha hädavajalike kulude katmiseks,» teatas Eesti Pank.

Grivnade vahetamise probleem on tekkinud sellest, et grivna pole hetkel vabalt konverteeritav (nt eurodesse vahetatav) valuuta. Nii ei ole grivnade ostjatel võimalik teada, millistel tingimustel nad neid rahatähti hiljem ise müüa saavad. Seetõttu paljud pangad ja valuutavahetused seda teenust ei paku või on kurss sõjapõgenike jaoks ebasoodne.

«Sama probleem on ka euroala keskpankadel. Keskpangad ei saa võtta grivnade vahetusega seotud rahalist riski enda kanda, sest siis oleks sisuliselt tegu sõjapõgenikele rahalise toetuse jagamisega keskpanga poolt, mis on Euroopa Liidu keskpankadele seadusega keelatud,» teatas Eesti Pank. «Inimestele rahaliste toetuste jagamine on valitsuste ülesanne ja keskpank ei tohi seadusest tulenevalt valitsuse rahalisi kohustusi enda kanda võtta. Seepärast on oluline, et lahendus leitaks kas Euroopa Komisjoni või liikmesriikide valitsuste tasandil koostöös Ukraina võimudega. Kui lahendus ja rahaline skeem on paigas, siis saaksid Euroopa Liidu keskpangad vajadusel kaasa aidata valuutavahetuse korraldamisele.»

Praeguse seisuga on Ukraina keskpank soovitanud Ukrainast lahkuvatel inimestel jätta oma säästud pangakontole ning kasutada teistes riikides pangakaarti makseteks või sularaha väljavõtmiseks.