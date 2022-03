Ministeerium: riik peab katma Eesti Raudtee Vene transiidiga kaotatud käibe

«Riigieelarvest tuleb see igal juhul kompenseerida, kuna raudteeseaduse kohaselt peab riik tagama raudteeinfrastruktuuriettevõtja tulude ja kulude tasakaalu,» ütles Laineveer BNS-ile.

Läti transpordiministeeriumi esindaja Andris Maldups ütles kolmapäeval seimi komisjonile, et Vene ja Valgevene raudteetransiidi kadumisel ning sellega raudteetaristu kasutustasude vähenemise tõttu oleks puudujäägi katteks Läti riigieelarvest raudtee hoolduseks vaja 50–60 miljonit eurot.

Laineveer märkis, et Läti puhul on kaotus suurem, sest seal on ka transiidi maht suurem.