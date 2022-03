Valdav osa töötuna arvele võetud sõjapõgenikest on kõrgharidusega

Eilse seisuga on Ukraina sõjapõgenikest end töötukassas töötuna arvele võtnud 475 inimest, mis moodustab kõigist registreeritud töötutest 1,1 protsenti.

Valdav enamus neist ehk 94,1 protsenti on naised. Vanusegrupiti on registreeritud töötuid 7,4 protsenti 16–24-aastaste seas, 77,9 protsenti 25–54-aastaste seas ning 14,7 protsenti enam kui 55-aastaste hulgas.

Kõrgharidus on 59,2 protsendil ja kutseharidus on 7,4 protsendil.

Toetuse saajate osakaal on neli protsenti kõikidest rahvusvahelise kaitse saajatest registreeritud töötutest. Seega on töötutoetuse saajaid 23. märtsi seisuga 19 ning töötushüvitiste ja toetusteta registreeritud töötuid on 456.