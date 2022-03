Europarlament nõuab omamaise toidutootmise suurendamist

Parlament nõuab selget plaani Ukrainale ulatusliku ja pikaajalise toiduabi andmiseks ning leiab, et EL peab rajama toidukoridorid nii Ukrainasse kui ka Ukrainast välja, mis oleks alternatiiv Musta mere suletud sadamatele. Samuti peab EL varustama Ukraina põllumehi seemnete, väetiste ja kütusega.

Ühtlasi on nii COVID-19 pandeemia kui sõda Ukrainas parlamendi vaates selgelt näidanud, et EL peab laiendama tarnijate võrgustikku ja vähendama sõltuvust üksikutest importijatest. Parlament nõuab kolmandate riikide tarne mitmekesistamist ning palub Euroopa Komisjonil hinnata, kuidas leevendada kõrgete väetisehindade mõju põllumajandustootjatele. Samuti kutsub parlament üles võtma kasutusele alternatiivsed orgaanilist päritolu toitained, et vähendada sõltuvust väetiste impordist ning toetada innovatsiooni.