Johnson kutsus blokeerima Venemaa kullareservide kasutust

«Kas me saame teha ära rohkem, et peatada teda kasutamast oma kullareserve, näiteks, lisaks tema sularahavarudele? Mida saaksime veel teha sanktsioonide jaoks SWIFT-iga?» ütles ta viitega rahvusvahelisele pangaülekannete süsteemile.

«Minu sõnum täna NATO-s on see, et on olemas viise, millega maailm saab jätkata surve suurendamist Putinile,» sõnas ta.