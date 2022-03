Tallink lükkab sõja tõttu Riia-Stockholmi liini avamise edasi

Otsus liini taasavamine edasi lükata on tingitud geopoliitilise ebakindluse mõjust reisijate aktiivsusele reiside broneerimisel antud liinile aprilli- ja maikuuks ning Ukraina sõja tagajärjel märkimisväärselt tõusnud kütusehindadest maailmaturul, teatas Tallink. Aprilli- ja maikuus ei ole tänase kujunenud olukorra tõttu liini võimalik kasumlikult opereerida.

«Olime igati valmis ja põhjalikult valmistunud Riia-Stockholmi liini taasavamiseks 6. aprillil pärast pikka kaheaastast pausi, kuid veebruari lõpus alanud sõjategevus on tänaseks tekitanud olukorra, kus oleme pidanud oma plaanid ümber hindama ning võtma taas vastu raske otsuse liini avamine paari kuu võrra edasi lükata, lootuses, et suve alguseks on olukord muutunud,» kommenteeris otsust Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.