Tarbijakaitse näeb Novatoursi reiside lisamaksus mitmeid küsitavusi

Tasu alandamiseks peab olema võimalus

Viimasel hetkel reisitasu suurendada ei saa

See tähendab, et kui pakettreisini on jäänud vähem kui 20 päeva, siis reisitasu suurendada ei saa. Ühtlasi on reguleeritud ka see, et juhul, kui reisitasu tõus on suurem kui 8%, siis on reisijal õigus valida, kas muudatustega nõustuda või pakettreisilepingust taganeda. Kui reisija valib lepingu lõpetamise, peab reisikorraldaja maksma tagasi kõik pakettreisi eest tehtud maksed.