Eestis on kohaldatud Ukraina sõjast tingitud finantssanktsioone 83 korral

Ligi pooled rahvusvahelise finantssanktsiooni kohaldamise teated on tulnud pankadest. Teised teatajad on olnud valdavalt riigiasutused, investeerimisfondid ja -ühingud, advokaadid, notarid, eraõiguslikud ettevõtjad ja muud teatajad, teatas Rahapesu Andmebüroo.

Rahapesu Andmebüroo on tänaseks hinnanud, et õiguspäraselt on rakendatud finantssanktsioone, mille kogumaht ulatub ligi 1,7 miljoni euroni. Sellele lisanduvad teenused, mille rahalist väärtust ei ole võimalik hinnata, näiteks õigusteenus või rendilepingud. Finantssanktsioonide kohaldamise juhud rahalises vääringus jäävad Eestis enamasti alla 100 000 euro.

«Krediidiasutused tegid mõned aastad tagasi ära suure töö, kui vaatasid kriitiliselt üle oma kliendiportfellid ja ütlesid üles ärisuhted kõrge riskiga mitteresidentidest klientidega. See tähendab Venemaa ja Valgevene vastu suunatud tänaste piiravate meetmete puhul, et Eestis on finantssanktsiooni kohaldamise olukordi pigem vähe ning tehingutega seotud summad on üldjuhul madalad. Näib, et Eesti ei ole atraktiivne koht, kus oligarhid ja hetkeseisuga sanktsioneeritud isikud hoiaksid oma vara, mille osas peaks nüüd finantssanktsioone rakendama. Eesti madal riskipositsioon erineb näiteks Lätist, kus asub Tšehhi, Ühendkuningriigi ja Saksamaa kõrval Euroopas enim Vene päritolu tegelikke kasusaajaid,» selgitas Matis Mäeker.