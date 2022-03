Kanada autosektori rekordinvesteering loob elektriautoakude megatehase

Tegemist on «kõigi aegade suurima investeeringuga autosektorisse meie riigi ajaloos», ütles tööstusminister Francois-Philippe Champagne, vahendab AFP.

Samuti teatas Stellantis, et tema ühisettevõte Automotive Cells Company (ACC) koos Mercedes-Benzi ja TotalEnergies'iga ehitab akutehase Itaalias ja suurendab oma tootmisvõimsust Euroopas, kirjutab Reuters.

Kanada tehase, mis rajatakse Detroiti lähedale üle piiri, aastane tootmisvõimsus peaks olema üle 45 gigavatt-tunni (GWh) ja see loob Windsori piirkonnas hinnanguliselt 2500 uut töökohta, teatasid ettevõtted.

Need sammud on osa maailma suuruselt neljanda autotootja plaanist rajada viis akutehast, kaks Põhja-Ameerikas ja kolm Euroopas, kus ta on juba teatanud nn gigatehaste rajamisest Prantsusmaal ja Saksamaal, mis samuti ehitatakse ACC kaudu.