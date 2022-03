Euroopa Parlament soovib Venemaale täiendavaid sanktsioone

Täiskogu arutelul presidentide Micheli ja von der Leyeniga Versailles’ mitteametliku tippkohtumise ja eelseisva Euroopa Ülemkogu teemadel kiitsid parlamendiliikmed EL-i liikmesriike kiire reageerimise ja Venemaa vastaste enneolematute sanktsioonide, samuti miljonite sõjapõgenike vastuvõtmise eest.

«Venemaa vastutab selle sõja eest,» rõhutas Euroopa Ülemkogu president Charles Michel ning mõistis hukka Ukraina rahvale osaks saanud surma, kannatused ja hävingu. Michel kinnitas parlamendile, et sõjakuritegude eest vastutavad isikud ei jää karistamata ja tunnustas rahvusvahelist koalitsiooni, mis on koondunud «ühise eesmärgi nimel - võita Vladimir Putin». Rahu ja heaolu tagamiseks peab EL vähendama energiasõltuvust, tugevdama julgeolekuarhitektuuri ja majanduse aluseid.

«Kui vabadusel on nimi, siis on see Ukraina ja Ukraina lipp on täna vabaduse lipp,» ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen. Ta rõhutas, et EL muudab selle sõja Putini jaoks strateegiliseks läbikukkumiseks.

Karmid sanktsioonid on juba praeguseks tugevasti tabanud Venemaa majandust ning maailma ülesanne on kinni keerata kõik kraanid, mida Putin selle sõja rahastamiseks kasutab. Energiast kõneldes tõdes von der Leyen, et «energiapoliitika on ka julgeolekupoliitika» ning et EL on juba astunud samme, et saada sõltumatuks Venemaa gaasi- ja naftaimpordist.

Enamik sõnavõtjaid nõustus, et EL peab kiiresti tugevdama oma strateegilist autonoomiat kaitse- ja energiavaldkonnas. Saadikud rõhutasid, et gaasiimport rahastab kaudselt Venemaa rünnakut Ukraina vastu, seetõttu on esmatähtis mitmekesistada Euroopa energiaportfelli ja investeerida taastuvenergiasse. Paljud kõnelejad juhtisid tähelepanu sellele, et energiahindade tõusul on suur mõju kogu majandusele, samuti toiduga kindlustatusele. Selles olukorras tuleb toetada peresid ja ettevõtteid.