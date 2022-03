Zelenskõi kutsus Prantsuse firmasid Venemaalt lahkuma

Prantsuse seadusandjad tervitasid Ukrainat ja selle suursaadikut Prantsusmaal kolme seisva aplausiga, enne kui Zelenskõi pöördumise juurde jõuti. Ukraina president on viimastel nädalatel esinenud lisaks muudele riikidele ka mitme suurriigi parlamendile, et paluda neilt täiendavat toetust.

Kistes lahti haavu spetsiifiliselt prantslaste jaoks tundlikul teemal, nii nagu ta on teinud teistes riikides nende vastavatele valupunktidele vajutades, ütles Ukraina liider, et hävitatud linnad nagu Mariupol «toovad vaimusilma Verduni varemed nagu võib näha Esimese maailmasõja fotodel, mida kõik on näinud».