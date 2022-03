Maailma suurim toidutootja Nestlé peatab enamiku toodete müügi Venemaal

Siiski jätkab ettevõte oma Venemaa töötajatele palga maksmist. Varem teatas ettevõte muu hulgas, et on peatanud mitteolulise ekspordi ja impordi Venemaalt ning reklaami Venemaal.

Nestlé teade tuleb vaid mõned päevad pärast seda, kui Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kritiseeris ettevõtet selle eest, et see jätkab tegevust Venemaal. Viimastel nädalatel on tarbijad, aktivistide rühmad ja poliitikud kritiseerinud Nestlé't ka selle eest, et nad ei ole astunud selgeid samme Venemaalt lahkumise suunas.