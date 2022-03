Lääne-Ukraina leevendab sõjaaja alkoholikeeldu, Lviv jätkab karskelt

Kuid peaaegu kuu aega pärast sõda on hakatud ranges keelus kahtlema. Alates 16. märtsist hakkasid mitmed Ukraina piirkonnad lubama õlle müüki. 19. märtsil teatas Lvivi oblasti kuberner Maxim Kozitski, et kogu alkoholi müük on taas lubatud ajavahemikus 10.00-21.00. Ometi oli piirkonna pealinna Lvivi elanikel vähe aega leevendust nautida.