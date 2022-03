Enefit Power hangib Venemaa ja Valgevene masinatele varuosi SRÜst

Hanke eesmärgiks on SRÜ riikides valmistatud autode ja traktorite mootorite ning agregaatide remonditööde teostamine, selgub hanketeatest.

Tehtud töödele ning kasutatud materjalidele ja toodetele kehtib garantii kestusega kuus kuud.

Hanke eeldatav maksumus on 174 000 eurot. Pakkumusi saab esitada 29. märtsi lõunani. Leping sõlmitakse kaheks aastaks.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles märtsikuu alguses BNS-ile, et Enefit Poweris on põhitootmisprotsessis kasutatav tehnika ja seadmed pärit erinevatest riikidest, sealhulgas on Venemaa ja Valgevene päritoluga masinate arv aastatega oluliselt vähenenud.

«Tänase päeva seisuga on meil tootmises kasutusel Valgevene päritolu 30 BelAZ karjäärikallurit, kuid kõikidel on lääne päritoluga mootorid. Remondime ja hooldame neid autosid oma jõududega, selleks on meil olemas vastav kompetents,» kinnitas Luts.

Lisaks mobiilsele tehnikale on kasutusel 11 sammuvat ekskavaatorit, millest 10 on Venemaa päritoluga ja üks Ukraina päritoluga. «Sammuvaid ekskavaatoreid hooldavad meie varahaldus-metallitööstusettevõtte Enefit Solutions spetsialistid. Sammuvatele ekskavaatoritele pole me hankinud varuosasid juba neli aastat – selleks pole lihtsalt vajadust olnud,» lisas Luts.