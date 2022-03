Vedajad nõuavad von der Leyenilt kütusehindade tohutu tõusuga toimetulekuks abipaketti

Liidu peasekretäri Umberto de Pretto sõnul oli olukord juba enne Ukraina sõda vedajate jaoks kriitiline, kuid nüüd on olukord päris hulluks muutunud. 2021. aasta algusest on kütusehinnad ELis tõusnud isegi kuni 80% - näiteks diislikütus, mida veofirmad peamiselt kasutavad, maksis enne 1.2-1.4 eurot liitrist, nüüd aga juba üle 2 euro. Alates Ukraina sõja puhkemisest on kütusehinnad tõusnud 25-30%.