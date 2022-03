Startup-viisat kasutanud idufirmade käive ulatus miljardi euroni

Startup Estonia startup-viisa programmi ja välissuhete juhi Annika Järsi sõnul kasutavad täna startup-viisat kõik Eesti suurimad iduettevõtted. Välistalentide palkamiseks on 146 iduettevõtet taotlenud startup-staatust, 124 Eesti iduettevõtetet on programmi kantud selle algusest peale.

«Lisandväärtus, mida välisasutajad ja Eesti iduettevõtetesse tööle asunud välistalendid on loonud nii idusektorile kui ka Eesti riigile avaldavad muljet. Möödunud aastal töötas 310 inimest iduettevõtetes, mis on asutatud startup-viisa programmi abiga ning neid töökohti on viiendiku võrra enam, kui aasta varem. Lisaks maksid iduettevõtted riigile 4,2 miljonit eurot tööjõumakse ning nende kogukäive oli 37,4 miljonit eurot,» lausus Järs pressiteates.

Startup-viisa staatusega Eesti iduettevõtted olid möödunud aastal tööandjaks 5677 inimesele, kellest ligi 30 protsenti on välismaalased ning kokku tasuti 89,9 miljonit eurot tööjõumakse. 2021. aastal palkasid Eesti iduettevõtted välismaalt startup-viisa programmi abiga 925 töötajat. Kõige rohkem on Eestisse tulnud töötajaid Venemaalt, Indiast, Brasiiliast ja Ukrainast.

«Reeglina on tegemist kitsa ala spetsialistidega, kellel on ka idusektori keskmisest kõrgem haridustase. Välismaalased panustavad eelkõige rahvusvahelisse äriarendusse, tehnoloogia loomisesse, samuti Eestis loodud toodete ja teenuste globaalsesse müüki ja turundusse,» märkis ta.

Möödunud aastal taotles startup-viisa programmis osalemist 765 iduettevõtet, neist 16 protsenti olid edukad. «Viisaga kaasnevate hüvede kasutamiseks peab ettevõte saama siseministeeriumi poolt kokku kutsutud startup-komitee heakskiidu. Rahuldatud taotluste protsent on viimastel aastatel langenud, kuid see näitab seda, et huvi on kasvanud ja taotlejate arv on suurenenud, kuid kaugeltki mitte kõik soovijad ei vasta nõuetele ega saa komisjonilt rohelist tuld,» selgitas Järs.