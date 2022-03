Eesti Energia müüb krõbeda fikseeritud hinnaga pikki roheenergia pakette

Eesti Energia (EE) on pakub hinnastabiilsust soovivatele era- ja äriklientidele pikki fikseeritud hinnaga roheenergia pakette, millest saadav raha läheb tuuleparkide arendusse.

«Arendjatele on vaja kindlust, et nende väga kõikuvate elektrihindade juures teeniks nende mahukad investeeringud end tagasi ja toodangul oleks tarbimist,» rääkis EE juhatuse liige Agnes Roos.

Tuulepargi tegemine on nagu kinnisvara ehitus, enne ei saa projektiga alustada, kui mingi ports toodangut on ette maha müüdud. Need lepingud on aluseks uute parkide rajamisel. «Oleme olnud Enefit Greeni IPO setukad,» märkis Roos. «Enefiti IPO toetus suuresti just nendele lepingutele.»

Erakliendi hind on kõrge

Roheelektri hinnast rääkides viitab Roos konkurentidele ja jääb kidakeelseks: äriklientide kilovatt-tunni hinda ta ei ütle, kuid eraklientide hinnalt kergitab saladuseloori.

«Erakliendile on meil fikseeritud hind 12 senti + km kilovatt-tunnist,» lausus Roos. «Täpselt sellelt piirilt, kus valitsus on tulnud vastu ja kehtestanud kompensatsioonipiiri.»

10-aastane leping on hulgiturul 2-3 senti soodsama hinnaga eelkõige seetõttu, et lähiaastate hinnad arvatakse olevat kõrgemad. OÜ Baltic Energy Partners juhatuse liige Marko Allikson

12 senti on avalikest pakkumistest kõige soodsam fikseeritud hind Eesti turul. Selles hinnas on ka muutuv komponent, mis tähendab, et edaspidi võib hind uute lepingute puhul ka mõnevõrra soodsamaks või kallimaks.

Baltic Energy Partners OÜ partner Marko Alliksoni hinnangul on erakliendi hind 12 senti/kilovatt-tunnist kallivõitu.

«Praegu on 12 senti/kWh võrreldes 2022. ja 2023. aasta turul kaubeldavate tulevikutehingute hindadega väga soodne, ent sealt edasi pigem kallivõitu,» tõdes ta. «Oluline vahe on ka selles, kas see hind kehtib 5 või 10 aastat – 10-aastane leping on hulgiturul 2-3 senti soodsama hinnaga eelkõige seetõttu, et lähiaastate hinnad arvatakse olevat kõrgemad.»

Ärikliendi hind jääb saladuseks

Äriklientide hinnad on erinevad ja see oleneb sellest, mis perioodi klient ostab ja milline on tema tarbimismaht. Täpsemalt hinda Roos ei ütle.

Pärast möödunud aasta tippe on börs müünud sel aastal juba ka null tunnihinnaga elektrit. «Saame aru, et kui tulevad nullilähedased elektrihinnad börsil – ja need tulevad kindlasti - siis see vähendab inimeste huvi fikseeritud hinnaga paketi vastu ja kindlasti on börsihinnad mingil ajal odavamad, kui meie pakume,» nentis Roos. «Neile inimestele, kes on võimelised riske enda kanda võtma, on börsipakett jätkuvalt õige valik, kuid fikseeritud hind annab stabiilsuse.»