Pentus-Rosimannus: kütuseaktsiisi langetamise mõju jääks lühiajaliseks

«Mis puudutab üldist aktsiisi alandamist, siis kogemused on siiski näidanud, et tarbimismaksude, sealhulgas aktsiiside langetamise mõju jääb lühiajaliseks ja selle kaudu õnnestub reeglina hindu mõjutada väga väikeses ulatuses, kuna vabaturumajanduses ei kehtesta valitsus kaupade ja teenuste hindasid,» ütles minister BNS-ile.

«Ehk kütuseliitri hinnale oleks mõju väike, küll aga jääks selle tulemusena riigieelarvesse laekumata oluline summa, mis kriisiajal tõusvate vajaduste katteks on täiendav mure,» lisas ta.

Pentus-Rosimannuse sõnul on lisaeelarve koostamise protsess alles alanud ning valitsus arutab ja kaalub erinevaid lahendusi. «Aktsiiside puhul arvestame kindlasti ka naaberriikide käitumist. Eesti ettevõtete konkurentsivõime vaatest on see oluline,» märkis minister.