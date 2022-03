Elisa tõukas Telia mobiilside turuliidri kohalt

Turu-uuringute AS-i andmetel kuulub mobiilside koguturust Elisale 41 protsenti, Telia turuosa on 37% protsenti. Tele2 turuosa on võrreldes eelmiste aastatega aga oluliselt langenud ning ulatus käesoleva aasta alguse 22 protsendini.

«Kui siiani on Elisa ja Telia turuosad erinenud vaid paar protsenti, siis esmakordsel edestas Elisa Telia turuosa ja saavutas Telia ees ka selge edumaa. Aastaga võitis Elisa juurde uusi kliente nii Telia kui Tele2 arvelt. Tele2 on oma turuosa järjepidevalt kaotanud juba kolm aastat,» ütles Turu-uuringute AS-i uuringujuht Liis Grünberg.

«See on samm-sammult ning aasta-aastalt kätte võidetud tulemus, milleni oleme jõudnud läbi järjepidevate ja stabiilsete tegevustike,» sõnas Hiiepuu. «Elisa peamine fookus on olemasoleval kliendil, sest valdavalt on meiega liitunud need tarbijad, kellel on juba Elisa kui teenusepakkujaga mõne teise teenuse raames hea kasutuskogemus.»