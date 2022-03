Ekspordi kasv viitab Eesti paranenud konkurentsivõimele

Kuigi 2021. aastat mõjutasid veel tugevalt viiruse leviku järellainetused, oli see Eesti Panga ökonomisti Mari Relli sõnul maailmamajanduses pandeemiakriisist taastumise aasta.

«Kogu möödunud aastal püsis nõudlus tugev, mis andis Eesti tootjatele võimaluse müüki ja kasumit kasvatada,» märkis Rell.

Kasvas ka Eesti väliskaubanduse maht – Eesti ekspordi osakaal moodustas 2021. aastal 77 protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

Covid-19 šokk väljendus Relli sõnul 2021. aastal kiires ekspordi- ja impordihindade tõusus.

«Samuti ei ole viimastel aastatel nõrgenenud kaubandustingimused üldiselt ekspordi konkurentsivõimet soosinud. Sellele vaatamata kasvas Eesti ekspordi turuosa tänu hinnavälise konkurentsivõime paranemisele,» lausus ta.

See tähendab ökonomisti sõnul seda, et Eesti suutis ekspordimahtu kasvatada just nendes tootegruppides, kus ei konkureerita pelgalt hinnaga, vaid rolli mängivad ka disain ja toote kvaliteet. See võimaldas küsida kõrgemat hinda. Ehk Eesti eksportis suurema lisandväärtusega ja kõrgema tootlikkusega tegevusaladel.

Ökonomist tõi ka välja, et Eesti ettevõtete lõimumine üleilmsetesse väärtusahelatesse on pärast Covid-19 kriisi puhkemist suurenenud. Seda kinnitavad nii väljakujunenud lõimumiskanalid, välismaiste otseinvesteeringute suurem sissevool kui ka kaubavoogude kasv.

«Möödunud aastal tekkisid toorme- ja sisenditurul pakkumishäired ja tarneraskused, mis lõid sassi üleilmsete väärtusahelate toimimisrütmi ning põhjustasid üksjagu segadust rahvusvahelises kaubanduses. Kaubandusstruktuur muutus 2020. aastal pandeemia tõttu ligikaudu samas ulatuses, mis leiaks tavatingimustes aset viie aasta jooksul. Kuna viirus on levinud ebaühtlaselt, on olnud muutused kaubavahetuses riigiti väga erinevad. Mõningate uuringute järgi on Kesk- ja Ida-Euroopa riigid, sealhulgas ka Eesti, saanud kriisi tulemina rohkem otseinvesteeringuid ning võitnud kaubavahetuses,» selgitas Rell.

Kuigi Eesti on osade näitajate põhjal kliimapoliitika elluviimisel teiste riikidega võrreldes heal positsioonil, on ökonomisti sõnul tõenäoline, et kliimapoliitika mõjutab edaspidi nii Eesti riigi kui ka ettevõtjate konkurentsivõimet aina enam ja seda peamiselt läbi energeetikavaldkonna. Riikide konkurentsipositsiooni mõjutab tema sõnul ka see, milliseid otsuseid teevad riigid oma majanduse kliimaneutraalsuse saavutamiseks.