Saksamaa Ida-Euroopa ärilobi kaitseb jätkuvalt tegevust Venemaal

On mitu sektorit, kus edasine majandustegevus ei ole mitte ainult seaduslik, vaid ka legitiimne, ütles komitee esimees Oliver Hermes teisipäeval, vahendab Reuters.

«Tootmisüksuste müük on praegu vaevalt võimalik ja see mängiks Venemaa vastu sanktsioone mitterakendavate riikide turuosaliste kätte,» ütles Hermes.

Lääne ettevõtted on sattunud surve alla Venemaalt lahkumiseks, kuid tervishoiusektor, sealhulgas Saksamaa Bayer, ei ole täielikult välja tõmbunud, sest ravimeid ning meditsiiniseadmeid peetakse humanitaarsetel põhjustel vajalikuks ja need on sanktsioonidest välja jäetud.