Venemaa jätkab Arktika arendamist Arktika Nõukogust sõltumatult

«Riigid ei loobunud Arktika Nõukogust, nad keeldusid koostööst Arktikas. Aga sellest, et nad keeldusid, ei kao Arktika kuhugi. Kliimamuutuse mured, mis seonduvad Arktika piirkonna arengu, logistikaga, Kirdeväil ei ole kuhugi kadunud. Igal juhul jätkame tööd kõigis neis valdkondades,» ütles Trutnev teisipäeval Vladivostokis ajakirjanikele.

Ta pakkus, et «sellises formaadis ei ole ilmselt mõtet Arktika Nõukogu kokku kutsuda».

«Igal juhul tuleme Arktika küsimuste juurde tagasi. Kuna need on olemas, on Arktika kogu maailma jaoks jätkuvalt väga oluline piirkond,» rõhutas Trutnev.