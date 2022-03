ÜRO pagulasamet: Ukrainast on põgenenud üle 3,5 miljoni inimese

Alates 24. veebruarist, mil Vene väed pealetungi alustasid, on kodudest põgenenud üle 10 miljoni inimese – rohkem kui veerand Ukraina võimude kontrolli all olnud alade elanikkonnast.

UNHCR-i andmetel on Ukrainast lahkunud 3 557 245 inimest. Esmaspäevaga võrreldes on juurde tulnud 67 601 põgenikku.

«Selle väljavoolu kiirus ja ulatus ja see ümberasumiskriis on pretsedenditu,» ütles UNHCR-i pressiesindaja Matthew Saltmarsh Genfis ajakirjanikele ja tuletas meelde, et selle traagilise verstapostini on jõutud vähema kui kuu ajaga.