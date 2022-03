Läti piirile Venemaa ja Valgevenega on tekkinud enam kui ööpäevased veokijärjekorrad

Maksuameti teatel on Grebņova piiripunktis Läti-Vene piiril järjekorras 90 veokit, mille piiriületusajaks prognoositakse 24 tundi. Terehova piiripunktis on 230 veokit prognoositava ületusajaga 34 tundi.

Piiril Valgevenega on 95 veokit järjekorras Paternieki piiripunktis ja veel 120 veokit Silene piirpunktis. Nende ületusajaks prognoositakse vastavalt 14,3 ja 24 tundi.

Maanteetranspordi osakonna esindajad selgitasid, et järjekorrad on põhjustatud sõidukite suurest hulgast ja täiendavatest kontrollidest piiriületuspunktides. Lisaks sellele on maanteeveoettevõtjate jaoks probleemiks ka kütuse eest tasumine, kuna rahvusvahelised kaardid ei toimi ja juhid peavad kandma kaasas sularaha.

Buratški-Terehova Vene-Läti piiripunkti on tekkinud pikad ootejärjekorrad. Foto: Reuters

Maksuameti esindajad teatasid varem, et pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse on tollikontrolli intensiivsus suurenenud, et vältida sanktsioonide alla kuuluvate kaupade sisenemist Euroopa Liitu ja sealt väljumist.

Alates Ukraina sündmusi käsitlevate ELi õigusaktide jõustumisest on maksuameti alla kuuluv tolliamet intensiivselt jälginud igasuguste sanktsioonide alla kuuluvate kaupade sisenemist ja väljumist. Vajaduse korral nõutakse täiendavaid dokumente ja tõendeid.

Varem teatas maksuamet, et jaanuari lõpus täheldati transpordivoogude nihkumist teistest riikidest Lätti. ELi välispiiri Läti kaudu ületavate vedajate arvu suurenemine on viinud järjekordade suurenemiseni tollikontrollipunktides.