Kaubandus-tööstuskoda: terase vähesus on suur probleem

«Terasega on probleeme, seda nii meie, Eesti ettevõtel, kui mujal Euroopa Liidus,» märkis Teder, lisades, et Euroopa Komisjonil on probleemid aga hoopis teised.

«Sellise tollimaksu kehtestamisega reageerib EL üliolulise tooraine kaubandust moonutavatele ekspordipiirangutele, mis on seotud Hiinast saadava rahastamisega. EL astub vastusamme keerukale subsideerimisskeemile, mis on välja töötatud EL-i suunatud ekspordi jaoks ja mis seisneb Indoneesiale pakutavas Hiina-poolses soodusrahastamises,» lisas ta.

Kolmandate riikide vaheliste üha keerukamaks muutuvate subsideerimiskokkulepetega on poliitikanõuniku sõnul vaja tegeleda selleks, et säiliks EL-i tööstusharu. «Käesoleval juhul soovib Indoneesia, kes on üks maailma suuremaid niklimaagi tootjaid, mitte lihtsalt seda haruldast toorainet eksportida, vaid luua rohkem lisaväärtust. Selleks arendab ta järgmise etapi tööstust. Kuna selleks on vaja suuri investeeringuid, tegi Indoneesia Hiinale ettepaneku kasutada selleks soodustingimustel rahastamist, mida pakutakse Hiina algatuse «Üks vöönd, üks tee» raames. Vastutasuks võimaldas Indoneesia Hiinale odavat niklimaaki keeruka süsteemi kaudu, kuhu kuulvad ka ekspordipiirangud,» kirjeldas Teder.