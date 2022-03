Võõrtööjõule keskmise palga maksmise nõuet kaotava seaduse arutamine jäi pooleli

Eelnõu on välja töötatud selleks, et tagada nende välismaalaste Eestis viibimine ja Eestisse õppima ning elama asumine, kes panustavad Eesti arengusse ja kelle siinviibimine on kooskõlas avalike huvidega ning Eesti tööjõuturu vajadustega. Samuti peaks see tõhustama võimalusi kontrollida välismaalaste töötamise tingimuste täitmist.