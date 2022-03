Saksa rahandusminister: Ukraina vajab Marshalli plaani

«Meie solidaarsus Euroopa naabritega on pikaajaline ja seetõttu vajame Ukraina jaoks rahvusvahelist Marshalli plaani,» ütles Lindner Berliinis parlamendi alamkojas peetud kõnes. «Loodame peatset rahu, kuid kui see saavutatakse, oleme ka kohal, et pakkuda tuge Ukraina ülesehitustööl.»