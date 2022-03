Soome toll arestis 21 Venemaa oligarhide luksusjahti

Soome tolliametnikud keelasid 21 luksusjahil Soome vetest lahkumise. Need veesõidukid usutakse olevat seotud Venemaale Ukraina invasiooni tõttu kehtestatud sanktsioonidega, kirjutab Yle.

Helsingin Sanomat kirjutab, et kui selgub, et veesõidukid ei kuulu sanktsioonide nimekirjas olijatele, siis need vabastatakse.