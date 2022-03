Venemaa valitsusvõlakirjade, mille lunastamistähtaeg on 2029. aasta, intressimakseid on USA suurpank JPMorgan Chase juba hakanud käitlema, mis tähendab, et Ukraina vastu suurt sõda alustanud agressorriik suudab lühikese aja jooksul ilmselt juba teist korda maksejõuetust vältida.