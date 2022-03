Krüptoraha liit: uus rahapesu tõkestamise seadus lubab meil areneda

«Oleme krüptotehnoloogia ja virtuaalvääringuettevõtjatega ettevaatlikult rahul sellega, et Eesti kõrgtehnoloogilise krüptokogukonna ja poliitikakujundajate vaheline dialoog on muutunud võrdsemaks, ausamaks ja sisulisemaks ning et vaatamata kiirustamisele – eelnõu koostamisel jäi kiireloomulisusega põhjendamise tõttu koostamata väljatöötamiskavatsuga seonduvalt ka mõjuanalüüsid – jõudsime lõpuks kompromissideni, millega ilmselt keegi lõpuni rahul pole, aga mis võimaldavad õigusselgust ja samal ajal jätkata innovaatilise sektori kiiret arengut,» kommenteeris liidu tegevjuht Raido Saar pressiteates.

Eelnõust praagiti välja mitu sätet

«Kõik – absoluutselt kõik – asjaosalised möönsid, et eelnõu vastuvõtmise ja jõustumise vahele jäänud kaks nädalat on täiesti ebamõistlik lähenemine ühe sektori reguleerimisele. Me saime aru, et see oli seotud Eesti rahapesuvastaste sammude rahvusvahelise hindamisega, ent sellegipoolest peaksid kõik osapooled tunnistama, et selline seadusloome on leebelt öeldes erandlik,» kommenteeris Saar.