Eesti Raudtee kaotas mullu tulu ja märkimisväärselt kasumit

Ettevõtte avalikuks kasutamiseks määratud infrastruktuuril tegutses mullu neli kaubaveoettevõtjat – AS Operail, AS GoRail, AS Sillamäe Sadam ja AS Enefit Power – ning kaks reisijateveoettevõtjat – AS Eesti Liinirongid ja AS Pasažieru vilciens. 12. detsembril alanud liiklusgraafikuperioodist sõlmiti infrastruktuuri kasutamise lepingud ka mitteavaliku raudtee veoettevõtjatega, kes veavad kaubasaatjate ja -saajate kaupu üle avaliku ja mitteavaliku raudtee vahelise piiri.