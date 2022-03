Eesti sai kümnenda ükssarviku

Glia teatas täna 45 miljoni dollari kaasamisest käimasolevas rahastusvoorus, mida juhib New Yorgis asuv riskikapitalifirma Insight Partners. Firma investorite seast leiab nüüd sellised tuntud nimed nagu Wildcat Capital Management ja RingCentral Inc. Glia kogurahastus suurenes selle vooruga 152 miljoni dollarini, viies ettevõtte väärtuse üle miljardi dollari piiri.

Täiendav kapital suunatakse suurel määral arendustegevusse. Glia kavatseb senisest veelgi enam investeerida sõnumside-, kõne-, ja videokanalitesse, täiustatud tehisintellekti ja analüütikasse, eesmärgiga parandada tarbijate ja klienditeenindajate igapäevaelu. Lisaks aitab värske investeering kaasa laienemisele uutele turgudele, et pakkuda digitaalse klienditeeninduse eeliseid finantsasutustele üle kogu maailma.

Digitaalse klienditeeninduse pioneer

«Klienditeeninduse tulevik on digitaalne. Need, kes pole veel oma kliendituge ajakohastanud, on juba maha jäänud,» ütles Glia kaasasutaja ja tegevjuht Dan Michaeli. «Meie kiire kasv ja edukad suhted igat tüüpi finantsteenuste pakkujatega näitavad tungivat vajadust digitaalse klienditeeninduse järele. See uus investeering annab meile värsket energiat jätkata kümnendi kestnud innovatsiooniga ja aidata ettevõtetel kogu maailmas ümber mõtestada seda, kuidas nad oma klientidega digitaalselt suhtlevad.»

«Maailmas, kus ettevõtted digitaliseerivad protsesse ja teenuseid laialdaselt, on digitaalne suhtlus vältimatu ja Glia on klienditeeninduse digitaalse transformatsiooni eestvedaja,» ütles Insight Partnersi tegevdirektor Lonne Jaffe. «Investeerime Gliasse just tänu ettevõtte erakordsele kasvule ning tohutusuurele turupotentsiaalile, et viia nende loodud sujuv digitaalne klienditeenindus veel rohkemate inimesteni üle maailma.»

Glia hakkas klienditeenindustarkvara Tartus arendama 2012. aastal. Firma tegevjuht Dan Michaeli ja teadusdirektor Justin DiPietro tegutsevad New Yorgis, aga Guatemala päritolu tehnoloogiadirektor Carlos Paniagua on kutsunud Eestit oma koduks juba üle kümne aasta ja sai alles hiljuti Eesti startup auhindade jagamisel aasta välisasutaja tiitli.

Kuna just siinne start up-kogukond ja maailmatasemel talendid panid Glia edule tugeva aluse, peab Glia ennast pesuehtsaks Eesti ettevõtteks ja ehitab oma tarkvara Tartus ja Tallinnas hooga edasi.

Ettevõtte töötajate arv kahekordistus mullu ja praegu töötab ettevõttes 250 inimest. Pooled neist asuvad Eestis, sealhulgas arendustiim, aga ka müügi- ja personali-inimesed, disainerid ja tootespetsialistid. Ülejäänud pool ettevõttest töötab USAs. Selle aasta plaan on värske rahastuse toel edasi kasvada ja toodet arendada.

Nimekad kliendid finantssektorist

Glial on 12 riigis kokku üle 250 finantssektori kliendi, kes on pidanud nende platvormil juba juba üle miljardi kliendivestluse. Nende suuremate klientide hulka kuuluvad näiteks Deutsche Bank, United Healthcare, Berkshire Hathaway ja Bank of the West.

Glia on teist aastat järjest nimetatud nii Deloitte Technology Fast 500™ ettevõtteks kui ka hinnatud töökohaks: 97% töötajate rahulolu reitinguga Great Place to Work® uuringu andmetel.

Ükssarvikuks peetakse iduettevõtet, mille väärtus ületab investorite silmis miljard dollarit. Eesti ükssarvik võib aga ei pea olema registreeritud Eestis, kuid selle märkimisväärne osa arendus- ja uurimistegevusest peaks toimuma Eestis või vähemalt üks ettevõtte asutaja peab olema eestlane. Näiteks Eesti ükssarvikuteks peetakse ka Zego ja ID.me, mille peakontorid ega arenduskeskused ei asu Eestis, kuid nende asutajate seas on eestlased, kes on kasvanud meie kohalikust ökosüsteemist.