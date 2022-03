Operail on sanktsioonide taustal loobunud mitmetest investeeringutest

Olukorra mõju Operailile on aga märgatav. «Segadust on väga palju juurde tulnud. Dokumente, mida peame läbi töötama, on tekkinud kordades juurde. Oleme loobunud paljudest investeeringutest,» loetles Toomsalu.

Kuna olukord on muutlik, siis seda mis juhtub, kui Venemaa ja Valgevene transiit kaob, Toomsalu ennustada ei oska ja spekuleerida ei soovi. «Kindel on see, et me teeme ainult rahulikult läbimõeldud otsuseid. Kõige olulisem on ka meie jaoks rahu taastamine Ukrainas ja rahu säilitamine terves Euroopas. Oleme pika ajalooga ettevõte, meie kaubamahud on ka varasemalt drastiliselt vähenenud, oleme sellest alati välja tulnud,» ütles ta.