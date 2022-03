President Karis: EXPO-l alguse saanud majanduskontaktid jäävad kestma ka tulevikus

Riigipea tõi ärifoorumi sõnavõtus esile Eesti ärikogukonda iseloomustavad tunnusjooned, mis on aidanud Eestil toime tulla viimase aja eri kriisides, mida on põhjustanud viiruspuhang, tarneahelate katkemine ning kõrged energiahinnad, kuid samas on Eesti majandus näidanud oma konkurentsivõimelisust.

President Karis soovis edu Eesti-Araabia Ärinõukogule, mille kavatsuste protokoll allkirjastati asutajaliikmete poolt ärifoorumil. «Heameel on 10 päeva enne maailmanäituse sulgemist tõdeda, et oleme juba mõelnud tulevikule ehk sellele, kuidas hoida ja tugevdada Eesti ja Araabia Ühendemiraatide majandussuhteid pärast maailmanäitust. Ärikogukonna algatusel loodud kahe riigi ärinõukogu näitab, et maailmanäitusel alguse saanud ideed ja suhted jäävad kestma ka tulevikus,» sõnas Eesti riigipea.