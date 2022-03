Euroopa terasehinnad saavutasid uue rekordi Venemaa impordikeelu väljavaadete tõttu

Peagi peaksid jõustuma uued meetmed, millega keelatakse Venemaa terasetoodete sisenemine Euroopa Liitu, ning kauplejad on tõstnud hindu, kuna nad valmistuvad pakkumise vähenemiseks. EL on Venemaa terasetootjate jaoks, millest enamik kuulub Venemaa miljardäridele, oluline turg ja ametnikud püüavad pärast Ukraina sissetungi Moskvat veelgi rohkem survestada.

Turg oli juba niigi hädas seoses Ukraina ekspordi kaotusega, mis tavapäraselt on Euroopa suuruselt viies terasetarnija. Kõrged energiakulud on samuti häirinud mõne mandriosa tehase tegevust, mis on omakorda kärpinud pakkumist.