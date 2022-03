Investor: turul seisad silmitsi professionaalidega, kelle peamine eesmärk on sinu arvelt kasum välja võtta

Kuidas hindab inimene, kes nõustab ettevõtjaid oma rahaasju paremini korraldama, Eesti inimeste rahalist olukorda? Truuverk ütleb kohe ära, et inimesed on väga erinevad ja käivad oma rahaga ümber igaüks isemoodi. «Investeerimisbuum on kaasa aidanud, et selle peale rohkem mõeldakse,» kiitis ta.

Üldjoontes jagab ta Eesti inimesed finantskäitumise järgi kolmeks.

«Eestlane on OÜtaja. See ei ole hea ega halb. Eestlane on natuke kaval: kui tal on natukenegi ärivaistu, kui tunneb natukene seadust ja finantse, siis pole komakohti keeruline leida,» ütles Truuverk.